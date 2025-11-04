Рейтинг@Mail.ru
Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
Обломки украинских беспилотников упали на жилые дома в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Обломки украинских беспилотников упали на жилые дома в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Он отметил, что в течение ночи над областью было сбито 20 вражеских БПЛА.Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи над регионами России сбили 85 вражеских дронов. Воздушная атака была отражена над Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областями и над Башкортостаном.Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Обломки украинских беспилотников упали на жилые дома в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Он отметил, что в течение ночи над областью было сбито 20 вражеских БПЛА.
"По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты", - написал он в Telegram.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи над регионами России сбили 85 вражеских дронов. Воздушная атака была отражена над Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областями и над Башкортостаном.
Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
