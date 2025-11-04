https://crimea.ria.ru/20251104/oblomki-bespilotnikov-upali-na-zhilye-doma-v-nizhegorodskoy-oblasti-1150647540.html

Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области

2025-11-04T10:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Обломки украинских беспилотников упали на жилые дома в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Он отметил, что в течение ночи над областью было сбито 20 вражеских БПЛА.Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи над регионами России сбили 85 вражеских дронов. Воздушная атака была отражена над Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областями и над Башкортостаном.Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижегородская область, происшествия, глеб никитин, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, новости