85 украинских беспилотников сбили над Россией
85 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 04.11.2025
85 украинских беспилотников сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных атак на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T07:37
2025-11-04T07:37
2025-11-04T07:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных атак на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи над восемь регионами страны было уничтожено 85 беспилотников ВСУ, половина из которых - над Воронежской областью.Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:37 04.11.2025 (обновлено: 07:43 04.11.2025)