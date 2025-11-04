https://crimea.ria.ru/20251104/85-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-1150644138.html

85 украинских беспилотников сбили над Россией

85 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 04.11.2025

85 украинских беспилотников сбили над Россией

Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных атак на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных атак на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи над восемь регионами страны было уничтожено 85 беспилотников ВСУ, половина из которых - над Воронежской областью.Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

