85 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 04.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251104/85-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-1150644138.html
85 украинских беспилотников сбили над Россией
85 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 04.11.2025
85 украинских беспилотников сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных атак на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T07:37
2025-11-04T07:43
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных атак на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи над восемь регионами страны было уничтожено 85 беспилотников ВСУ, половина из которых - над Воронежской областью.Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
пво, министерство обороны рф, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, воронежская область, нижегородская область, белгородская область, курская область, липецкая область, волгоградская область, башкортостан, саратовская область
85 украинских беспилотников сбили над Россией

Над регионами России силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников - Минобороны

07:37 04.11.2025 (обновлено: 07:43 04.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки воздушных атак на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в течение ночи над восемь регионами страны было уничтожено 85 беспилотников ВСУ, половина из которых - над Воронежской областью.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 БПЛА над территорией Воронежской области, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской, шесть – над Курской, четыре – над Липецкой областями, по два беспилотника над Волгоградской областью и Республикой Башкортостан и один – над территорией Саратовской области", - сказано в сообщении.
Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
