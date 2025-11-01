Крымский мост - обстановка на утро субботы

https://crimea.ria.ru/20251101/krymskiy-most---obstanovka-na-utro-subboty-1150590365.html

На Крымскому мосту очередей нет с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту очередей нет с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

