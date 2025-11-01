Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251101/krymskiy-most---obstanovka-na-utro-subboty-1150590365.html
Крымский мост - обстановка на утро субботы
Крымский мост - обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Крымский мост - обстановка на утро субботы
На Крымскому мосту очередей нет с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T07:08
2025-11-01T07:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f04eca7fb35901fad7a7b3cf931ba318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту очередей нет с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6914f00693bbdeb0f2423688df731c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - обстановка на утро субботы

На Крымском мосту утром в субботу нет очередей

07:08 01.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту очередей нет с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра вторника.
Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
09:30Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
09:24Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму
09:08"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена
08:46Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму
08:26Крымчан ждет короткая рабочая неделя
08:08Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика
07:49В Джанкойском районе Крыма будут работать саперы
07:37ПВО отразила налет беспилотников - сотня дронов сбита за ночь над Россией
07:18На подлете к Москве сбили шесть беспилотников ВСУ
07:08Крымский мост - обстановка на утро субботы
06:42Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек
06:06Взыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:33Над Крымом отработала ПВО: 34 дрона сбиты над тремя регионами России
22:33Атака на Орел и катастрофа ВСУ на фронте: главное за день
22:10В Крыму подтвердить постановку на налоговый учет можно будет через ЕГРН
21:45Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
21:34В Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
Лента новостейМолния