Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-10-31T18:43
2025-10-31T18:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в пятницу рейд закрывали с 12.26 до 12.50 на фоне воздушной тревоги.О причинах остановки морского сообщения не говорится. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют компенсационные маршруты.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе закрыли рейд

18:43 31.10.2025 (обновлено: 18:46 31.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу рейд закрывали с 12.26 до 12.50 на фоне воздушной тревоги.
О причинах остановки морского сообщения не говорится. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют компенсационные маршруты.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
