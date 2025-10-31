https://crimea.ria.ru/20251031/reyd-v-sevastopole-zakryt-1150588701.html

Рейд в Севастополе закрыт

Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 31.10.2025

Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T18:43

2025-10-31T18:43

2025-10-31T18:46

севастополь

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

паромы и катера в севастополе

северная сторона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в пятницу рейд закрывали с 12.26 до 12.50 на фоне воздушной тревоги.О причинах остановки морского сообщения не говорится. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют компенсационные маршруты.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, паромы и катера в севастополе, северная сторона