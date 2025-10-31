Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности с воздуха в своем Telegram-канале предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности с воздуха в своем Telegram-канале предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, крым, михаил развожаев, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе – Развожаев

12:25 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности с воздуха в своем Telegram-канале предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Лента новостейМолния