Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут временно закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Альтернативным путем в Крым на материковую часть России и обратно является сухопутный коридор через исторические регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
