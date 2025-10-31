Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251031/krymskiy-most---aktualnye-dannye-na-utro-pyatnitsy-1150567717.html
Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T07:19
2025-10-31T07:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
транспорт
логистика
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут временно закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Альтернативным путем в Крым на материковую часть России и обратно является сухопутный коридор через исторические регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы

Крымский мост открыт и свободен для проезда в обе стороны

07:19 31.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра вторника.
Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут временно закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Альтернативным путем в Крым на материковую часть России и обратно является сухопутный коридор через исторические регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах Крыма
 
