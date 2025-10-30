Рейтинг@Mail.ru
Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15% - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15%
Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15% - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15%
Количество жалоб на телефонных мошенников за январь-сентябрь снизилось на 15%, это позитивный сигнал, но нужно смотреть, насколько устойчива эта тенденция,... РИА Новости Крым, 30.10.2025
мошенничество
эльвира набиуллина
россия
статистика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Количество жалоб на телефонных мошенников за январь-сентябрь снизилось на 15%, это позитивный сигнал, но нужно смотреть, насколько устойчива эта тенденция, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Не менее острая проблема – телефонное мошенничество. И за короткое время, благодаря поддержке законодателей, мы серьезно пополнили арсенал наших мер. Есть самые позитивные сигналы, пусть они первые. Это снижение жалоб на телефонных мошенников - за 9 месяцев этого года они снизились на 15%. Но нам надо посмотреть, действительно ли устойчива эта тенденция. Пока судить рано, это лишь первая ласточка", - сказала она на заседании Совета Федерации.Глава ЦБ РФ отметила, что регулятор двигается последовательно, чтобы не привести к расцвету "черных кредиторов"."К сожалению, нелегалов хватает на финансовом рынке. Мы за три квартала этого года выявили почти 5 800 финансовых пирамид, черных кредиторов, других нелегальных компаний и проектов. Активно помогаем правоохранительным органам с ними бороться. В том числе мы инициируем блокировку сайтов нелегалов, мошенников. Более 16 тысяч сайтов было заблокировано за 9 месяцев этого года", - подытожила она.
мошенничество, эльвира набиуллина, россия, статистика, новости
Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15%

Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15% - Набиуллина

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Количество жалоб на телефонных мошенников за январь-сентябрь снизилось на 15%, это позитивный сигнал, но нужно смотреть, насколько устойчива эта тенденция, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Не менее острая проблема – телефонное мошенничество. И за короткое время, благодаря поддержке законодателей, мы серьезно пополнили арсенал наших мер. Есть самые позитивные сигналы, пусть они первые. Это снижение жалоб на телефонных мошенников - за 9 месяцев этого года они снизились на 15%. Но нам надо посмотреть, действительно ли устойчива эта тенденция. Пока судить рано, это лишь первая ласточка", - сказала она на заседании Совета Федерации.

"Еще одна тема, которую я хочу упомянуть, которая всегда в центре вашего внимания - микрофинансовые организации. Сейчас готовится законопроект ко второму чтению, который, на наш взгляд, будет еще больше наводить порядок в этом секторе", - добавила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ отметила, что регулятор двигается последовательно, чтобы не привести к расцвету "черных кредиторов".
"К сожалению, нелегалов хватает на финансовом рынке. Мы за три квартала этого года выявили почти 5 800 финансовых пирамид, черных кредиторов, других нелегальных компаний и проектов. Активно помогаем правоохранительным органам с ними бороться. В том числе мы инициируем блокировку сайтов нелегалов, мошенников. Более 16 тысяч сайтов было заблокировано за 9 месяцев этого года", - подытожила она.
Лента новостейМолния