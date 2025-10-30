https://crimea.ria.ru/20251030/1101369782.html
Вторая оборона Севастополя - хроника событий
250 дней советские войска удерживали город-герой, обороняясь от фашистов. 1 июля 1942 года Севастополь пал и почти три года он оставался под контролем Вермахта.
30 октября 1941 года началась героическая оборона Севастополя. 250 дней советские войска удерживали город-герой, обороняясь от фашистов. 1 июля 1941 года Севастополь пал и почти три года он оставался под контролем Вермахта.30 октября 1941 немецко-фашистские войска предприняли первый штурм базы Черноморского флота — Севастополя. С этого дня начинается оборона города, который продлится практически год.Первая попытка взять Севастополь сходу не оправдала надежды немецкого командования. Бои на подступах к городу длились с 30 октября по 11 ноября и практически не дали результатов. Причиной тому послужило то, что советские войска готовились к штурму: Севастополь стал одним из самых укрепленных городов СССР. В систему обороны входили бронебашенные батареи, минные поля и орудийные позиции.Повторный штурм города был запланирован фашистами на 27 ноября, однако, благодаря погоде и работе крымских партизанских отрядов, к 17 ноября было уничтожено больше половины немецкого транспорта. Фашисткими войсками взята пауза до 17 декабря, когда начался второй штурм города. Именно тогда немецкое командование применило сверхтяжелые осадные орудия — 420 мм гаубицу и две самоходных мортиры "Карл". Чуть позже под Бахчисараем было развернутое сверхтяжелое орудие "Дора", которое произвело 53 выстрела по осажденному городу, нанеся сильнейшие разрушения.1 июля 1942 года Севастополь пал во время спец-операции после внезапной атаки немцев со стороны моря. Началась эвакуация мирных жителей и раненых.Из записей начальника Управления особых дел НКВД СССР Виктора Абакумова:Потери советских войск за 250 дней осады составили 150 тысяч убитыми и 43 тысячи ранеными. Немцы при штурме Севастополя понесли более тяжелые потери — 300 тысяч человек убитыми и ранеными.250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактахСевастополь был освобожден от фашистских захватчиков 9 мая 1944 года. Позднее городу был присвоен статус города-героя.
севастополь
