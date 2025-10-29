Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки - РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251029/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-3-chasovoy-ostanovki-1150506968.html
В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морской транспорт прекратил движение в 6:35. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодныхм условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки

В Севастополе возобновилось движение катеров и парома после 3-часовой остановки

09:53 29.10.2025
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Морской транспорт прекратил движение в 6:35. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.
"Уважаемые пассажиры" Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодныхм условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
