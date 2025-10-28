Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник
Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером во вторник очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: оперативная обстановка вечером во вторник

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон транспортного перехода

22:12 28.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста вечером во вторник очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
