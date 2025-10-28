https://crimea.ria.ru/20251028/den-narodnogo-edinstva-v-krymu-kak-proydet-prazdnik-1150466358.html

День народного единства в Крыму: как пройдет праздник

День народного единства в Крыму: как пройдет праздник - РИА Новости Крым, 28.10.2025

День народного единства в Крыму: как пройдет праздник

28.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Ко Дню народного единства в Крыму пройдут фестиваль национальных театров и массовый танец "Калинка" с участием представителей более 40 народов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов.По его словам, театральное мероприятие состоится впервые, оно пройдет с 10 по 11 ноября. В нем примут участие коллективы из Дагестана, Карачаево-Черкесии и других регионов. Постановки будут сопровождаться синхронным переводом, что позволит зрителям разных национальностей погружаться в культурную среду каждого народа. Закрывать фестиваль будет гала-концерт.В рамках праздника также пройдут конкурсные программы, направленные на поддержку культурного многообразия Крыма. В частности, состоится конкурс по созданию музыкальной композиции, посвященной многонациональному полуострову. По итогам будет снят видеоклип, который представят на гала-концерте.Кроме того, планируется массовое исполнение традиционного танца "Калинка",Ранее сообщалось, что международный фестиваль "Народы России и СНГ" пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную программы на трех столичных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

