День народного единства в Крыму: как пройдет праздник
День народного единства в Крыму: как пройдет праздник
День народного единства в Крыму: как пройдет праздник
Ко Дню народного единства в Крыму пройдут фестиваль национальных театров и массовый танец "Калинка" с участием представителей более 40 народов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Ко Дню народного единства в Крыму пройдут фестиваль национальных театров и массовый танец "Калинка" с участием представителей более 40 народов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов.По его словам, театральное мероприятие состоится впервые, оно пройдет с 10 по 11 ноября. В нем примут участие коллективы из Дагестана, Карачаево-Черкесии и других регионов. Постановки будут сопровождаться синхронным переводом, что позволит зрителям разных национальностей погружаться в культурную среду каждого народа. Закрывать фестиваль будет гала-концерт.В рамках праздника также пройдут конкурсные программы, направленные на поддержку культурного многообразия Крыма. В частности, состоится конкурс по созданию музыкальной композиции, посвященной многонациональному полуострову. По итогам будет снят видеоклип, который представят на гала-концерте.Кроме того, планируется массовое исполнение традиционного танца "Калинка",Ранее сообщалось, что международный фестиваль "Народы России и СНГ" пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную программы на трех столичных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
День народного единства в Крыму: как пройдет праздник

В Крыму ко Дню народного единства пройдут фестиваль национальных театров и массовый танец

06:02 28.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Ко Дню народного единства в Крыму пройдут фестиваль национальных театров и массовый танец "Калинка" с участием представителей более 40 народов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов.
По его словам, театральное мероприятие состоится впервые, оно пройдет с 10 по 11 ноября. В нем примут участие коллективы из Дагестана, Карачаево-Черкесии и других регионов. Постановки будут сопровождаться синхронным переводом, что позволит зрителям разных национальностей погружаться в культурную среду каждого народа. Закрывать фестиваль будет гала-концерт.
В рамках праздника также пройдут конкурсные программы, направленные на поддержку культурного многообразия Крыма. В частности, состоится конкурс по созданию музыкальной композиции, посвященной многонациональному полуострову. По итогам будет снят видеоклип, который представят на гала-концерте.
Кроме того, планируется массовое исполнение традиционного танца "Калинка",
"Мы хотим установить рекорд России: более 40 народов в национальных костюмах станцуют "Калинку" одновременно. Это будет очень символично, так как танцу в этом году исполняется 165 лет, а у нас в Крыму примерно столько народностей проживает", – поделился Якубов.
Ранее сообщалось, что международный фестиваль "Народы России и СНГ" пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную программы на трех столичных площадках.
