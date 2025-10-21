https://crimea.ria.ru/20251021/narody-rossii-i-sng-v-moskve-otkroyut-bolshoy-festival-edinstva-1150324707.html
"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства - РИА Новости Крым, 21.10.2025
"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
Международный фестиваль "Народы России и СНГ" пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T11:31
2025-10-21T11:31
2025-10-21T11:31
снг
совет безопасности россии
рго (русское географическое общество)
российское общество "знание"
новости
россия
день народного единства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150324588_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_d99e8ffc2edb40329cbacedfe6df4089.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную программы на трех столичных площадках. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства.Форум "Народы России""Фестиваль начнется 31 октября с пленарного заседания, которое откроет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Деловую программу фестиваля продолжит VI Всероссийский форум "Народы России", – сказано в сообщении пресс-службы аппарата СБ.Форум объединит четыре секции по темам, связанным с поддержкой традиционных духовно-нравственных ценностей, противодействием деструктивным идеям в вопросах межнациональных отношений, адаптацией иностранцев и защитой исторической памяти народов России и СНГ."Также в рамках деловой программы форума состоятся всероссийский семинар-совещание и стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов РФ", – проинформировали в пресс-службе."Большой этнографический диктант" и кинопарк "Москино"При этом диктант будут писать одновременно на всех континентах, включая Антарктиду, на более чем 50 площадках в 40 странах за рубежом."Деловая программа фестиваля продолжится на площадке кинопарка "Москино" <...> Планируется участие ведущих представителей сферы кинематографии из шести стран СНГ и более 15 регионов России", – сказано в сообщении.Участники сессии поговорят о развитии киноиндустрии, едином наследии, совместных кинопроектах и патриотическом воспитании. Запланированы круглые столы, кинопоказы, встречи с артистами и известными блогерами, лекции экспертов российского общества "Знание" и "Русского географического общества". Также – круглые столы в рамках цикла мероприятий "Медиасреда в России и СНГ" с участием ведущих представителей медиасообщества."Музыкальная карта России" и "Сила единства""Визитной карточкой культурной программы Фестиваля станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", запланированная 4 ноября в Национальном центре "Россия" в День народного единства", – продолжают в пресс-службе.Под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября во всех регионах страны Российское общество "Знание" организует более 300 открытых лекций на тему о силе единства народов – посетить такие лекции могут все желающие.Параллельно в Национальном центре "Россия" заработают фотовыставки "Знание. Россия – Народы России", "Самая красивая страна" и "Народы России", а также интерактивная экспозиция "Путешествие по России" и VR кинотеатр Русского географического общества.Организатором фестиваля при координации аппарата Совбеза РФ, администрации президента РФ и МИД России выступило Федеральное агентство по делам национальностей с участием Минкультуры России, Россотрудничества, правительства Москвы, Российского общества "Знание", Русского географического общества и других организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открывается 11-й кинофестиваль "Святой Владимир"В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025"В Севастополе стартовал 7-й фестиваль информационных технологий
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150324588_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_36af8a19a3c8308243e3d0f0629dd647.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, совет безопасности россии , рго (русское географическое общество), российское общество "знание", новости, россия, день народного единства
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную программы на трех столичных площадках. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства.
Форум "Народы России"
"Фестиваль начнется 31 октября с пленарного заседания, которое откроет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Деловую программу фестиваля продолжит VI Всероссийский форум "Народы России", – сказано в сообщении пресс-службы аппарата СБ.
Форум объединит четыре секции по темам, связанным с поддержкой традиционных духовно-нравственных ценностей, противодействием деструктивным идеям в вопросах межнациональных отношений, адаптацией иностранцев и защитой исторической памяти народов России и СНГ.
"Также в рамках деловой программы форума состоятся всероссийский семинар-совещание и стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов РФ", – проинформировали в пресс-службе.
"Большой этнографический диктант" и кинопарк "Москино"
"Гости фестиваля смогут принять участие в юбилейной X всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант". В Год защитника Отечества впервые в истории диктанта свои вопросы зададут участники специальной военной операции", – анонсируют в Совбезе.
При этом диктант будут писать одновременно на всех континентах, включая Антарктиду, на более чем 50 площадках в 40 странах за рубежом.
"Деловая программа фестиваля продолжится на площадке кинопарка "Москино" <...> Планируется участие ведущих представителей сферы кинематографии из шести стран СНГ и более 15 регионов России", – сказано в сообщении.
Участники сессии поговорят о развитии киноиндустрии, едином наследии, совместных кинопроектах и патриотическом воспитании. Запланированы круглые столы, кинопоказы, встречи с артистами и известными блогерами, лекции экспертов российского общества "Знание" и "Русского географического общества". Также – круглые столы в рамках цикла мероприятий "Медиасреда в России и СНГ" с участием ведущих представителей медиасообщества.
"Музыкальная карта России" и "Сила единства"
"Визитной карточкой культурной программы Фестиваля станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", запланированная 4 ноября в Национальном центре "Россия" в День народного единства", – продолжают в пресс-службе.
Под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября во всех регионах страны Российское общество "Знание" организует более 300 открытых лекций на тему о силе единства народов – посетить такие лекции могут все желающие.
Параллельно в Национальном центре "Россия" заработают фотовыставки "Знание. Россия – Народы России", "Самая красивая страна" и "Народы России", а также интерактивная экспозиция "Путешествие по России" и VR кинотеатр Русского географического общества.
"Пятого ноября в Национальном центре "Россия" в рамках XIII встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ пройдет подведение итогов фестиваля", – проинформировали в Совбезе.
Организатором фестиваля при координации аппарата Совбеза РФ, администрации президента РФ и МИД России выступило Федеральное агентство по делам национальностей с участием Минкультуры России, Россотрудничества, правительства Москвы, Российского общества "Знание", Русского географического общества и других организаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: