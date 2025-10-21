Рейтинг@Mail.ru
"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства - РИА Новости Крым, 21.10.2025
"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства - РИА Новости Крым, 21.10.2025
"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
Международный фестиваль "Народы России и СНГ" пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную РИА Новости Крым, 21.10.2025
"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства

В Москве впервые пройдет фестиваль "Народы России и СНГ" под эгидой Совбеза

11:31 21.10.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Дудо / Перейти в фотобанкФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Дмитрий Дудо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную программы на трех столичных площадках. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства.

Форум "Народы России"

"Фестиваль начнется 31 октября с пленарного заседания, которое откроет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Деловую программу фестиваля продолжит VI Всероссийский форум "Народы России", – сказано в сообщении пресс-службы аппарата СБ.
Форум объединит четыре секции по темам, связанным с поддержкой традиционных духовно-нравственных ценностей, противодействием деструктивным идеям в вопросах межнациональных отношений, адаптацией иностранцев и защитой исторической памяти народов России и СНГ.
"Также в рамках деловой программы форума состоятся всероссийский семинар-совещание и стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов РФ", – проинформировали в пресс-службе.

"Большой этнографический диктант" и кинопарк "Москино"

"Гости фестиваля смогут принять участие в юбилейной X всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант". В Год защитника Отечества впервые в истории диктанта свои вопросы зададут участники специальной военной операции", – анонсируют в Совбезе.
При этом диктант будут писать одновременно на всех континентах, включая Антарктиду, на более чем 50 площадках в 40 странах за рубежом.
"Деловая программа фестиваля продолжится на площадке кинопарка "Москино" <...> Планируется участие ведущих представителей сферы кинематографии из шести стран СНГ и более 15 регионов России", – сказано в сообщении.
Участники сессии поговорят о развитии киноиндустрии, едином наследии, совместных кинопроектах и патриотическом воспитании. Запланированы круглые столы, кинопоказы, встречи с артистами и известными блогерами, лекции экспертов российского общества "Знание" и "Русского географического общества". Также – круглые столы в рамках цикла мероприятий "Медиасреда в России и СНГ" с участием ведущих представителей медиасообщества.

"Музыкальная карта России" и "Сила единства"

"Визитной карточкой культурной программы Фестиваля станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", запланированная 4 ноября в Национальном центре "Россия" в День народного единства", – продолжают в пресс-службе.
Под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября во всех регионах страны Российское общество "Знание" организует более 300 открытых лекций на тему о силе единства народов – посетить такие лекции могут все желающие.
Параллельно в Национальном центре "Россия" заработают фотовыставки "Знание. Россия – Народы России", "Самая красивая страна" и "Народы России", а также интерактивная экспозиция "Путешествие по России" и VR кинотеатр Русского географического общества.
"Пятого ноября в Национальном центре "Россия" в рамках XIII встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ пройдет подведение итогов фестиваля", – проинформировали в Совбезе.
Организатором фестиваля при координации аппарата Совбеза РФ, администрации президента РФ и МИД России выступило Федеральное агентство по делам национальностей с участием Минкультуры России, Россотрудничества, правительства Москвы, Российского общества "Знание", Русского географического общества и других организаций.
