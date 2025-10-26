Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в воскресенье вечером выезда с полуострова ждут 27 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T22:06
2025-10-26T22:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в воскресенье вечером выезда с полуострова ждут 27 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья

Крымский мост – выезда с полуострова ждут 270 авто

22:06 26.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в воскресенье вечером выезда с полуострова ждут 27 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
