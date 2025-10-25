https://crimea.ria.ru/20251025/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-passazhirskiy-transport-1150438530.html

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.10.2025

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе вечером в субботу приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки морского сообщения не называются. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

