В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.10.2025
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе вечером в субботу приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T22:41
2025-10-25T22:41
2025-10-25T22:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки морского сообщения не называются. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
22:41 25.10.2025