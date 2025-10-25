Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251025/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-passazhirskiy-transport-1150438530.html
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.10.2025
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе вечером в субботу приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T22:41
2025-10-25T22:42
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/93/1103559336_0:134:2500:1540_1920x0_80_0_0_4a8027f3f9457b7bd7331f3b12f24e8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины остановки морского сообщения не называются. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе закрыли рейд

22:41 25.10.2025 (обновлено: 22:42 25.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Графская пристань.
Севастополь в вечернее время. Графская пристань. - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Причины остановки морского сообщения не называются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния