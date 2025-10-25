https://crimea.ria.ru/20251025/pyatiletnyaya-devochka-vybrosila-mladentsa-s-balkona-v-tatarstane-1150437905.html
Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
В Татарстане пятилетняя девочка выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажного дома. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело
2025-10-25T21:25
2025-10-25T21:25
2025-10-25T21:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Татарстане пятилетняя девочка выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажного дома. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По данным главы Зеленодольского района республики Михаила Афанасьева, трагедия произошла в субботу в поселке Васильево.По данным СК, в соцсетях сообщается, что младенца выбросила из окна пятилетняя девочка. Ребенок погиб. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
