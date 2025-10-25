Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025
Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
В Татарстане пятилетняя девочка выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажного дома. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье об... РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Татарстане пятилетняя девочка выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажного дома. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По данным главы Зеленодольского района республики Михаила Афанасьева, трагедия произошла в субботу в поселке Васильево.По данным СК, в соцсетях сообщается, что младенца выбросила из окна пятилетняя девочка. Ребенок погиб. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
татарстан, происшествия, общество, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, уголовный кодекс
Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане

В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна – ребенок погиб

21:25 25.10.2025 (обновлено: 21:28 25.10.2025)
 
Место преступления
Место преступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Татарстане пятилетняя девочка выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажного дома. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По данным главы Зеленодольского района республики Михаила Афанасьева, трагедия произошла в субботу в поселке Васильево.
"Случилась трагедия - в результате падения из квартиры многоэтажного дома погиб ребенок", - написал он в Telegram-канале.
По данным СК, в соцсетях сообщается, что младенца выбросила из окна пятилетняя девочка. Ребенок погиб. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка.
