Дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
2025-10-25T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона обусловит ночью и утром на полуострове дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные с грозами; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +15...+17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер южный 15-20 м/с, с середины ночи и днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +15...+17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14; днем +15…+19°, в горах +9…+14", - уточнили синоптики.
