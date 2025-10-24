Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00 - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
На Крымском мосту сейчас в очереди со стороны Керчи находятся 248 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди со стороны Керчи находятся 248 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили в пресс-службе мостоперехода.Ранее проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00

Крымский мост сейчас - со стороны Керчи в очереди стоят больше 300 машин

15:23 24.10.2025 (обновлено: 15:27 24.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди со стороны Керчи находятся 248 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 348 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 15 часов.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили в пресс-службе мостоперехода.
Ранее проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
