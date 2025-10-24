Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка утром в пятницу - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка утром в пятницу
На Крымском мосту утром в пятницу проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 7 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
