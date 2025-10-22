Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине
В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине
В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине
Идея Российского военно-исторического общества использовать в качестве топонимов на Украине названия, связанные с историей Российской империи и СССР,... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Идея Российского военно-исторического общества использовать в качестве топонимов на Украине названия, связанные с историей Российской империи и СССР, своевременная и правильная, заявил в эфире радио "Спутник Крыму" глава комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике, председатель крымского отделения РВИО Владимир Бобков, отметив, что Днепропетровск может быть Екатеринославом, но уж никак не Днепром.Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило в качестве меры для борьбы с курсом киевского режима на дерусификацию использовать в общественном пространстве, школах, книгоиздании и интернете (включая карты) "исключительно исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования киевским режимом".Бобков отметил, что это особенно важно именно сейчас – в условиях, когда на Украине переименовывают и запрещают все, связанное с историей украинского народа, пояснил он."Потому что, живя в абсолютном информационном вакууме с точки зрения объективной информации, украинское общество получает через переименования определенные трактовки своего прошлого", добавил он.Бобков уточнил, что в инициативе РВИО речь об исторических названиях населенных пунктов как в границах новых регионов РФ, так и на территории тех украинских областей, где сегодня продвигается российская армия, освобождая от неонацистского режима все новые города и села.А значит, следуя рекомендациям Российского военно-исторического общества "мы каждой публикацией и публичным упоминанием в средствах массовой информации будем напоминать" об общем прошлом России и Украины. Причем, судя по предложенному РВИО списку, не только о советском, а гораздо более раннем – имперском, когда основывались населенные пункты, которые сегодня пока ее называются украинскими, сказал Бобков."Речь идет прежде всего о Российской империи. Очень много названий там фигурируют, которые обращают не столько к советскому прошлому, сколько к еще более фундаментальной поре и еще более крупной даже территориально стране, которая существовала до 1917−1920-х годов", – сказал Бобков.Он отметил, что ознакомился со списком топонимов, предложенных РВИО, и подчеркнул, что он не окончательный, к тому же сегодня всех неравнодушных призывают участвовать в формировании того варианта перечня, который будет однажды утвержден."Так вот я сейчас публично делаю это предложение, а затем его обязательно мы направим в наш центральный офис организации: я бы не называл город Днепропетровск Днепропетровском даже – я бы назвал его Екатеринославом. Именно под этим названием этот город возник, развился, был центром большой губернии, которая включает важнейшие территории современной Российской Федерации", – заявил Бобков.При этом он подчеркнул, что не считает правильным спешить с принятием соответствующих законов, чтобы не уподобляться тем, кто меняет топонимы на Украине."Для начала надо, чтобы вышли максимально детальные списки, фильмы, книги, организованы были эфиры, направленные на то, чтобы человек мог осознать роль в судьбе нашего Отечества тех городов, которые пока еще находятся на территории, подконтрольной Украине. Потому что далеко не каждый гражданин нашей страны понимает эту роль, например, той же Одессы для Крыма", – сказал Бобков.Отстаивая историческое название, следует понимать, какой смысл в это вкладывается, причем именно жители того или иного населенного пункта должны решать, каким называнию быть, отметил Бобков."Когда мы вообще говорим о наименовании населенного пункта, то должны прежде всего опираться на точку зрения его жителей Они формируют это пространство, и они главные, кто должен эту историю определять", – сказал Бобков.Напомним также, что в 2021 году Крым и Севастополь предложижили переименовать в Таврический край.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине снова предложили переименовать города в Крыму В Крыму оценили идею переименовать улицу Рузвельта в Ялте Слияние Крыма и Севастополя: возможно ли и к чему может привести
В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине

В Крыму предложили вернуть Днепропетровску название Екатеринослав

22:10 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Идея Российского военно-исторического общества использовать в качестве топонимов на Украине названия, связанные с историей Российской империи и СССР, своевременная и правильная, заявил в эфире радио "Спутник Крыму" глава комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике, председатель крымского отделения РВИО Владимир Бобков, отметив, что Днепропетровск может быть Екатеринославом, но уж никак не Днепром.
Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило в качестве меры для борьбы с курсом киевского режима на дерусификацию использовать в общественном пространстве, школах, книгоиздании и интернете (включая карты) "исключительно исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования киевским режимом".
Бобков отметил, что это особенно важно именно сейчас – в условиях, когда на Украине переименовывают и запрещают все, связанное с историей украинского народа, пояснил он.
"Украина переполнена комплексами, желанием компенсировать неудачи на фронте и свою сложную судьбу вот такой низкой местью. Но относиться к этому надо крайне серьезно. Недооценивать то, что сегодня осуществляет Киев, нельзя", – сказал Бобков.
"Потому что, живя в абсолютном информационном вакууме с точки зрения объективной информации, украинское общество получает через переименования определенные трактовки своего прошлого", добавил он.
Бобков уточнил, что в инициативе РВИО речь об исторических названиях населенных пунктов как в границах новых регионов РФ, так и на территории тех украинских областей, где сегодня продвигается российская армия, освобождая от неонацистского режима все новые города и села.
А значит, следуя рекомендациям Российского военно-исторического общества "мы каждой публикацией и публичным упоминанием в средствах массовой информации будем напоминать" об общем прошлом России и Украины. Причем, судя по предложенному РВИО списку, не только о советском, а гораздо более раннем – имперском, когда основывались населенные пункты, которые сегодня пока ее называются украинскими, сказал Бобков.
"Речь идет прежде всего о Российской империи. Очень много названий там фигурируют, которые обращают не столько к советскому прошлому, сколько к еще более фундаментальной поре и еще более крупной даже территориально стране, которая существовала до 1917−1920-х годов", – сказал Бобков.
Он отметил, что ознакомился со списком топонимов, предложенных РВИО, и подчеркнул, что он не окончательный, к тому же сегодня всех неравнодушных призывают участвовать в формировании того варианта перечня, который будет однажды утвержден.
"Так вот я сейчас публично делаю это предложение, а затем его обязательно мы направим в наш центральный офис организации: я бы не называл город Днепропетровск Днепропетровском даже – я бы назвал его Екатеринославом. Именно под этим названием этот город возник, развился, был центром большой губернии, которая включает важнейшие территории современной Российской Федерации", – заявил Бобков.
При этом он подчеркнул, что не считает правильным спешить с принятием соответствующих законов, чтобы не уподобляться тем, кто меняет топонимы на Украине.
"Для начала надо, чтобы вышли максимально детальные списки, фильмы, книги, организованы были эфиры, направленные на то, чтобы человек мог осознать роль в судьбе нашего Отечества тех городов, которые пока еще находятся на территории, подконтрольной Украине. Потому что далеко не каждый гражданин нашей страны понимает эту роль, например, той же Одессы для Крыма", – сказал Бобков.
Отстаивая историческое название, следует понимать, какой смысл в это вкладывается, причем именно жители того или иного населенного пункта должны решать, каким называнию быть, отметил Бобков.
"Когда мы вообще говорим о наименовании населенного пункта, то должны прежде всего опираться на точку зрения его жителей Они формируют это пространство, и они главные, кто должен эту историю определять", – сказал Бобков.
Напомним также, что в 2021 году Крым и Севастополь предложижили переименовать в Таврический край.
