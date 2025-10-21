https://crimea.ria.ru/20251021/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1150161846.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T17:15
2025-10-21T17:15
2025-10-21T17:17
севастополь
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
новости севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:197:2896:1826_1920x0_80_0_0_c455cd3e3d6551cf969100dbbb2713ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога отменена в Севастополе, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены включили в городе в 16:55. Тревога длилась 20 минут.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен
17:15 21.10.2025 (обновлено: 17:17 21.10.2025)