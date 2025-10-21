Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 21.10.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога отменена в Севастополе, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены включили в городе в 16:55. Тревога длилась 20 минут.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь, атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен

17:15 21.10.2025 (обновлено: 17:17 21.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Воздушная тревога отменена в Севастополе, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Сирены включили в городе в 16:55. Тревога длилась 20 минут.
"Отбой воздушной тревоги", – написал в своем Telegram-канале Разожаев.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
