Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251021/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1150161726.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности с воздуха в своем Telegram-канале предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T16:56
2025-10-21T16:57
севастополь
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
михаил развожаев
новости севастополя
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности с воздуха в своем Telegram-канале предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Ранее во вторник в Севастополе перекрыли рейд, а также закрыли движение по Крымскому мосту. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
севастополь, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев, новости севастополя, новости крыма, крым
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога

16:56 21.10.2025 (обновлено: 16:57 21.10.2025)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе. Об опасности с воздуха в своем Telegram-канале предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал глава региона вечером в понедельник.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Ранее во вторник в Севастополе перекрыли рейд, а также закрыли движение по Крымскому мосту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМихаил РазвожаевНовости СевастополяНовости КрымаКрым
 
