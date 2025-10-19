https://crimea.ria.ru/20251019/salmonellez-podtverzhden-u-troikh-otravivshikhsya-shaurmoy-i-onigiri-v-buryatii-1150282641.html

Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии

У троих из 43 отравившихся готовой едой в Улан-Удэ диагностирован сальмонеллез, состояние больных находится под контролем медиков. Об этом сообщил глава Бурятии РИА Новости Крым, 19.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. У троих из 43 отравившихся готовой едой в Улан-Удэ диагностирован сальмонеллез, состояние больных находится под контролем медиков. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет, сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. Возбуждено уголовное дело.Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме, заверил глава республики."Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

