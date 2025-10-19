Рейтинг@Mail.ru
Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
У троих из 43 отравившихся готовой едой в Улан-Удэ диагностирован сальмонеллез, состояние больных находится под контролем медиков. Об этом сообщил глава Бурятии РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T09:39
2025-10-19T09:39
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/01/1119634964_0:394:2939:2047_1920x0_80_0_0_42e9b0ab2ea1fdd4c0c0e52609e9f8fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. У троих из 43 отравившихся готовой едой в Улан-Удэ диагностирован сальмонеллез, состояние больных находится под контролем медиков. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет, сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. Возбуждено уголовное дело.Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме, заверил глава республики."Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей", - добавил он.
улан-удэ, бурятия, отравление, массовое отравление, инфекции, происшествия, здравоохранение в россии, новости, общество
Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии

В Бурятии сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири – власти

09:39 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. У троих из 43 отравившихся готовой едой в Улан-Удэ диагностирован сальмонеллез, состояние больных находится под контролем медиков. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет, сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. Возбуждено уголовное дело.
"На данный момент зарегистрировано 43 случая, в том числе 21 ребенок, у троих пациентов подтвержден сальмонеллез", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме, заверил глава республики.
"Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей", - добавил он.
