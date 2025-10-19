https://crimea.ria.ru/20251019/salmonellez-podtverzhden-u-troikh-otravivshikhsya-shaurmoy-i-onigiri-v-buryatii-1150282641.html
Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
У троих из 43 отравившихся готовой едой в Улан-Удэ диагностирован сальмонеллез, состояние больных находится под контролем медиков. Об этом сообщил глава Бурятии
Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
В Бурятии сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. У троих из 43 отравившихся готовой едой в Улан-Удэ диагностирован сальмонеллез, состояние больных находится под контролем медиков. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет, сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. Возбуждено уголовное дело.
"На данный момент зарегистрировано 43 случая, в том числе 21 ребенок, у троих пациентов подтвержден сальмонеллез", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме, заверил глава республики.
"Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей", - добавил он.
