В Улан-Удэ 43 человека отравились шаурмой и онигири в сети магазинов
В Улан-Удэ 43 человека отравились шаурмой и онигири в сети магазинов
В Улан-Удэ 43 человека отравились шаурмой и онигири в сети магазинов - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Улан-Удэ 43 человека отравились шаурмой и онигири в сети магазинов
25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления готовой еды в различных магазинах одной торговой сети в Улан-Удэ. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления готовой еды в различных магазинах одной торговой сети в Улан-Удэ. Об этом сообщила зампредседателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Весь медицинский персонал города переведен в режим повышенной готовности. Помощь всем пострадавшим организована в круглосуточном усиленном режиме. Для оперативного размещения пациентов дополнительно перепрофилирован коечный фонд больницы, отметила министр.Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.По факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ), сообщили в региональном СК.
06:55 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления готовой еды в различных магазинах одной торговой сети в Улан-Удэ. Об этом сообщила зампредседателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других состояние средней степени тяжести", - написала она в Telegram.

Весь медицинский персонал города переведен в режим повышенной готовности. Помощь всем пострадавшим организована в круглосуточном усиленном режиме. Для оперативного размещения пациентов дополнительно перепрофилирован коечный фонд больницы, отметила министр.
Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
"Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети, такую как шаурма, онигири и т.д. и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции, обращайтесь за медицинской помощью", - призвала Лудупова.
По факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ), сообщили в региональном СК.
Лента новостейМолния