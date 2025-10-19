https://crimea.ria.ru/20251019/v-ulan-ude-43-cheloveka-otravilis-shaurmoy-i-onigiri-v-seti-magazinov-1150281177.html

В Улан-Удэ 43 человека отравились шаурмой и онигири в сети магазинов

2025-10-19T06:55

2025-10-19T06:55

2025-10-19T07:08

улан-удэ

происшествия

отравление

бурятия

инфекции

здравоохранение в россии

новости

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления готовой еды в различных магазинах одной торговой сети в Улан-Удэ. Об этом сообщила зампредседателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Весь медицинский персонал города переведен в режим повышенной готовности. Помощь всем пострадавшим организована в круглосуточном усиленном режиме. Для оперативного размещения пациентов дополнительно перепрофилирован коечный фонд больницы, отметила министр.Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.По факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ), сообщили в региональном СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

