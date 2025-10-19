https://crimea.ria.ru/20251019/ograbit-za-chetyre-minuty-chto-izvestno-o-derzkoy-krazhe-iz-luvra-1150290843.html

Ограбить за четыре минуты: что известно о дерзкой краже из Лувра

Ограбить за четыре минуты: что известно о дерзкой краже из Лувра - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Ограбить за четыре минуты: что известно о дерзкой краже из Лувра

В воскресенье неизвестные совершили дерзкое ограбление Лувра, похищены ювелирные изделия из коллекции драгоценностей французского императорского двора. Что... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T16:14

2025-10-19T16:14

2025-10-19T16:22

франция

кража

в мире

париж

происшествия

сми

коллекция

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150288002_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e02cbe53447edf56753dd1f30521957c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье неизвестные совершили дерзкое ограбление Лувра, похищены ювелирные изделия из коллекции драгоценностей французского императорского двора. Что известно о преступлении на данный момент – в подборке РИА Новости Крым.О хищении ценностей из самого известного музея в мире утром сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Пострадавших нет. По ее словам, операция заняла "почти четыре минуты".Газета Le Parisien сообщила, что грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены, через зону, где ведутся ремонтные работы. Используя установленную на фургон строительную лестницу, преступники поднялись по ней, разбили окно проникли в знаменитую Галерею Аполлона, где хранятся экспонаты королевских и императорских времен.Злоумышленники с помощью специальных инструментов аккуратно вырезали стекло и забрали девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы. Затем преступники покинули здание музея и скрылись, уточняют СМИ.Злоумышленники похитили ювелирные украшения, имеющие подлинную культурную ценность, "неоценимые для национального наследия", заявил Нуньес. При этом похищенную корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III – нашли поврежденной на улице неподалеку от музея. Самый известный экспонат коллекции – бриллиант "Регент" весом более 140 карат – остался нетронутым.После ограбления злоумышленники скрылись на скутерах T-Max, бросив использованную автовышку. Полиция Парижа мобилизована на поиски и поимку грабителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

париж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, кража, в мире, париж, происшествия, сми, коллекция, новости