Ограбить за четыре минуты: что известно о дерзкой краже из Лувра
Ограбление Лувра было совершено за четыре минуты – похищены бесценные драгоценности
16:14 19.10.2025 (обновлено: 16:22 19.10.2025)
© AP Photo Alexander TurnbullВ Париже обокрали Лувр
© AP Photo Alexander Turnbull
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье неизвестные совершили дерзкое ограбление Лувра, похищены ювелирные изделия из коллекции драгоценностей французского императорского двора. Что известно о преступлении на данный момент – в подборке РИА Новости Крым.
О хищении ценностей из самого известного музея в мире утром сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Пострадавших нет. По ее словам, операция заняла "почти четыре минуты".
"Эта операция длилась почти четыре минуты, это было очень быстро. Они профессионалы, музеи стали мишенями", — сказала она в эфиреTF1.
Газета Le Parisien сообщила, что грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены, через зону, где ведутся ремонтные работы. Используя установленную на фургон строительную лестницу, преступники поднялись по ней, разбили окно проникли в знаменитую Галерею Аполлона, где хранятся экспонаты королевских и императорских времен.
Злоумышленники с помощью специальных инструментов аккуратно вырезали стекло и забрали девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы. Затем преступники покинули здание музея и скрылись, уточняют СМИ.
Позже начали появляться новые подробности. Стало известно, что инцидент произошел при открытии музея. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что ограбление был совершено группой из трех-четырех человек. По его словам, операция была "тщательно подготовлена", а грабители – "опытная и хорошо оснащенная команда, которая, очевидно, заранее провела разведку". Он добавил, что, "возможно, участники ограбления – иностранцы".
Злоумышленники похитили ювелирные украшения, имеющие подлинную культурную ценность, "неоценимые для национального наследия", заявил Нуньес. При этом похищенную корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III – нашли поврежденной на улице неподалеку от музея. Самый известный экспонат коллекции – бриллиант "Регент" весом более 140 карат – остался нетронутым.
После ограбления злоумышленники скрылись на скутерах T-Max, бросив использованную автовышку. Полиция Парижа мобилизована на поиски и поимку грабителей.