https://crimea.ria.ru/20251019/luvr-v-parizhe-ograblen--neizvestnye-pokhitili-sokrovischa-napoleona-1150286324.html
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона
Парижский Лувр – самый большой музей мира – в воскресенье подвергся ограблению, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T12:57
2025-10-19T12:57
2025-10-19T13:59
франция
париж
в мире
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119067258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e626c876a44aeb323e8d1429827342ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Парижский Лувр – самый большой музей мира – в воскресенье подвергся ограблению, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.Подробности инцидента раскрыла газета Le Parisien. По данным издания, грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены, через зону, где ведутся ремонтные работы. По грузовому лифту они попали в знаменитую Галерею Аполлона.Журналисты сообщают, что злоумышленники похитили девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы. Затем преступники покинули здание музея и скрылись на автомобиле. Общую сумму ущерба еще предстоит оценить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
франция
париж
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119067258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_162a9da61d3117e1cc451dcf9a96a1be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, в мире, новости, происшествия
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона
Неизвестные похитили из Лувра драгоценности коллекции Наполеона
12:57 19.10.2025 (обновлено: 13:59 19.10.2025)