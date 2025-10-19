Рейтинг@Mail.ru
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона
Парижский Лувр – самый большой музей мира – в воскресенье подвергся ограблению, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Парижский Лувр – самый большой музей мира – в воскресенье подвергся ограблению, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.Подробности инцидента раскрыла газета Le Parisien. По данным издания, грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены, через зону, где ведутся ремонтные работы. По грузовому лифту они попали в знаменитую Галерею Аполлона.Журналисты сообщают, что злоумышленники похитили девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы. Затем преступники покинули здание музея и скрылись на автомобиле. Общую сумму ущерба еще предстоит оценить.
франция, париж, в мире, новости, происшествия
Лувр в Париже ограблен – неизвестные похитили сокровища Наполеона

Неизвестные похитили из Лувра драгоценности коллекции Наполеона

12:57 19.10.2025 (обновлено: 13:59 19.10.2025)
 
© РИА Новости . Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЛувр. Париж
Лувр. Париж - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости . Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Парижский Лувр – самый большой музей мира – в воскресенье подвергся ограблению, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.
"Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия", - написала она на своей странице в соцсети X.
Подробности инцидента раскрыла газета Le Parisien. По данным издания, грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены, через зону, где ведутся ремонтные работы. По грузовому лифту они попали в знаменитую Галерею Аполлона.
Журналисты сообщают, что злоумышленники похитили девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы. Затем преступники покинули здание музея и скрылись на автомобиле. Общую сумму ущерба еще предстоит оценить.
ФранцияПарижВ миреНовостиПроисшествия
 
