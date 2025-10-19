Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье
Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье
Геомагнитная обстановка на Земле 19 октября будет умеренно возмущенной, возможны слабые магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 19.10.2025
магнитные бури
геомагнитный шторм
вспышки на солнце
солнце
земля
метеозависимость
новости
космос
северное сияние
полярное сияние
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Геомагнитная обстановка на Земле 19 октября будет умеренно возмущенной, возможны слабые магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Отмечается, что в течение прошедших суток на Земле наблюдались магнитные бури уровня G1-G2 (слабые и средние). Активность вспышек на Солнце была существенно повышенной, но спадала и рисков для Земли не несла.Также в Лаборатории сообщили, что в ночь на 19 октября неожиданно выдалась очень красивая ночь полярных сияний с пиком в северо-западных регионах России. Наиболее интенсивное свечение наблюдалось примерно с 22:30 до 23:30 по московскому времени. После этого авроральный овал ушел в Европу в сторону скандинавских стран и Исландии, но некоторое время продолжал быть виден.
космос
магнитные бури, геомагнитный шторм, вспышки на солнце, солнце, земля, метеозависимость, новости, космос, северное сияние, полярное сияние
Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье

В воскресенье на Земле возможны магнитные бури – ученые

10:59 19.10.2025
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Геомагнитная обстановка на Земле 19 октября будет умеренно возмущенной, возможны слабые магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка – умеренно возмущенная с возможностью слабых магнитных бурь. Вспышечная активность сохранится на повышенном уровне со спадающим трендом (без рисков для Земли)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение прошедших суток на Земле наблюдались магнитные бури уровня G1-G2 (слабые и средние). Активность вспышек на Солнце была существенно повышенной, но спадала и рисков для Земли не несла.
Также в Лаборатории сообщили, что в ночь на 19 октября неожиданно выдалась очень красивая ночь полярных сияний с пиком в северо-западных регионах России. Наиболее интенсивное свечение наблюдалось примерно с 22:30 до 23:30 по московскому времени. После этого авроральный овал ушел в Европу в сторону скандинавских стран и Исландии, но некоторое время продолжал быть виден.
Магнитные буриГеомагнитный штормВспышки на СолнцеСолнцеЗемляМетеозависимостьНовостикосмосСеверное сияниеПолярное сияние
 
