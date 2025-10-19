Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье

https://crimea.ria.ru/20251019/magnitnaya-burya-ozhidaetsya-na-zemle-v-voskresene-1150283453.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Геомагнитная обстановка на Земле 19 октября будет умеренно возмущенной, возможны слабые магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Отмечается, что в течение прошедших суток на Земле наблюдались магнитные бури уровня G1-G2 (слабые и средние). Активность вспышек на Солнце была существенно повышенной, но спадала и рисков для Земли не несла.Также в Лаборатории сообщили, что в ночь на 19 октября неожиданно выдалась очень красивая ночь полярных сияний с пиком в северо-западных регионах России. Наиболее интенсивное свечение наблюдалось примерно с 22:30 до 23:30 по московскому времени. После этого авроральный овал ушел в Европу в сторону скандинавских стран и Исландии, но некоторое время продолжал быть виден.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

