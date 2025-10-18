https://crimea.ria.ru/20251018/na-zemlyu-obrushilas-novaya-magnitnaya-burya-1150274938.html
На Землю обрушилась новая магнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле в субботу. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, новое геомагнитное возмущение обрушилось на Землю в полдень. Пока прогноза по ее продолжительности нет.Уточняется, что магнитосферный всплеск спровоцировала ранее образовавшаяся на Солнце корональная дыра в сочетании с усилившимся солнечным ветром. Эти же факторы могут влиять на формирование космической погоды в ближайшие двое суток.О приближении к Земле корональной дыры, растущей на Солнце уже четыре месяца в Лаборатории солнечной астрономии предупреждали накануне. Корональные дыры — одни из самых долгоживущих объектов на Солнце, поясняли ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землянУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
космос
