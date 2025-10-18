Рейтинг@Mail.ru
На Землю обрушилась новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251018/na-zemlyu-obrushilas-novaya-magnitnaya-burya-1150274938.html
На Землю обрушилась новая магнитная буря
На Землю обрушилась новая магнитная буря - РИА Новости Крым, 18.10.2025
На Землю обрушилась новая магнитная буря
Магнитная буря уровня G1 началась на Земле в субботу. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T13:45
2025-10-18T13:13
магнитные бури
геомагнитный шторм
земля
вспышки на солнце
солнце
космос
метеозависимость
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911434_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3a98ca83b0364f68702e4aca4da02c50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле в субботу. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, новое геомагнитное возмущение обрушилось на Землю в полдень. Пока прогноза по ее продолжительности нет.Уточняется, что магнитосферный всплеск спровоцировала ранее образовавшаяся на Солнце корональная дыра в сочетании с усилившимся солнечным ветром. Эти же факторы могут влиять на формирование космической погоды в ближайшие двое суток.О приближении к Земле корональной дыры, растущей на Солнце уже четыре месяца в Лаборатории солнечной астрономии предупреждали накануне. Корональные дыры — одни из самых долгоживущих объектов на Солнце, поясняли ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землянУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911434_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_559cedfd99cc268b6a5488148425c2bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, геомагнитный шторм, земля, вспышки на солнце, солнце, космос, метеозависимость, новости
На Землю обрушилась новая магнитная буря

Новая магнитная буря началась на Земле – ученые

13:45 18.10.2025
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле в субботу. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, новое геомагнитное возмущение обрушилось на Землю в полдень. Пока прогноза по ее продолжительности нет.
Уточняется, что магнитосферный всплеск спровоцировала ранее образовавшаяся на Солнце корональная дыра в сочетании с усилившимся солнечным ветром. Эти же факторы могут влиять на формирование космической погоды в ближайшие двое суток.
"Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего на данный момент ожидается длительное – около недели – затишье", – считают в Лаборатории.
О приближении к Земле корональной дыры, растущей на Солнце уже четыре месяца в Лаборатории солнечной астрономии предупреждали накануне. Корональные дыры — одни из самых долгоживущих объектов на Солнце, поясняли ученые.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
87 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
 
Магнитные буриГеомагнитный штормЗемляВспышки на СолнцеСолнцекосмосМетеозависимостьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45На Землю обрушилась новая магнитная буря
13:31В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок
13:20Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника
13:09Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси завил о начале ремонта
12:55Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
12:45Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
12:31Армия России освободила Плещеевку в ДНР
12:02В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
11:41ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое
11:01В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницу
10:45В Крыму процветает свадебный туризм
10:05В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека
09:44Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"
09:25Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение
08:45Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
08:15Бензин в Крыму - список адресов АЗС
08:08Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
07:45Встреча Трампа с Зеленским - главные заявления 0:42
07:246 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем
07:04Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенников
Лента новостейМолния