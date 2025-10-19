Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось
Бензин в Крыму есть в продаже на 93 АЗС – власти
08:11 19.10.2025 (обновлено: 08:15 19.10.2025)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье бензин в Крыму можно купить на 93 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Количество автозаправочных станций в Республике Крым, где топливо доступно в свободной продаже, продолжает расти. На сегодняшний день приобрести топливо можно уже на 93 АЗС", - написал он в Telegram.
Список АЗС, где можно купить бензин в Крыму 19 октября
1 из 2
Список АЗС, где можно купить бензин в Крыму 19 октября
Список АЗС, где можно купить бензин в Крыму 19 октября
2 из 2
Список АЗС, где можно купить бензин в Крыму 19 октября
1 из 2
Список АЗС, где можно купить бензин в Крыму 19 октября
2 из 2
Список АЗС, где можно купить бензин в Крыму 19 октября
Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона. Накануне заправиться можно было в Крыму на 89 АЗС.
Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.