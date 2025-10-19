Рейтинг@Mail.ru
Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось - РИА Новости Крым, 19.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251019/gde-kupit-benzin-v-krymu--chislo-azs-uvelichilos-1150281882.html
Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось
Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось
В воскресенье бензин в Крыму можно купить на 93 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T08:11
2025-10-19T08:15
крым
бензин
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
новости крыма
азс
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье бензин в Крыму можно купить на 93 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона. Накануне заправиться можно было в Крыму на 89 АЗС.Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
крым
Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось

Бензин в Крыму есть в продаже на 93 АЗС – власти

08:11 19.10.2025 (обновлено: 08:15 19.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье бензин в Крыму можно купить на 93 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Количество автозаправочных станций в Республике Крым, где топливо доступно в свободной продаже, продолжает расти. На сегодняшний день приобрести топливо можно уже на 93 АЗС", - написал он в Telegram.
Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона. Накануне заправиться можно было в Крыму на 89 АЗС.
Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
АЗС - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
15 октября, 20:43
Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка
 
