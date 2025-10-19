https://crimea.ria.ru/20251019/gde-kupit-benzin-v-krymu--chislo-azs-uvelichilos-1150281882.html

Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось

Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось

В воскресенье бензин в Крыму можно купить на 93 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 19.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье бензин в Крыму можно купить на 93 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона. Накануне заправиться можно было в Крыму на 89 АЗС.Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

