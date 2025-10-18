Рейтинг@Mail.ru
Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение
Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение
Народ Болгарии на генетическом уровне помнит роль России в истории своей страны и не поддается на попытки ЕС и НАТО разъединить его с русскими, хотя старания... РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Народ Болгарии на генетическом уровне помнит роль России в истории своей страны и не поддается на попытки ЕС и НАТО разъединить его с русскими, хотя старания оборвать наши связи и веру друг в друга усиливаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила журналист из Болгарии Ася Зуан.Она подчеркнула, что у Болгарии и России есть духовные, культурные и исторические связи, поэтому всеобщая русофобия в республике до сих пор не проходит, как ни стараются этого добиться антироссийски настроенный коллективный Запад.По словам Зуан, НАТО и ЕС не прекращают попыток разъединить народы Болгарии и России, используя для этого все возможные способы, и особенный упор делается на средства массовой информации."Если отметить информационную войну в последнее время, то впервые в современной истории Болгарии у нас запретили вещание российских телеканалов", – отметила Зуан.При этом и на телевидении, и в газетах регулярно сообщается о том, как Болгария, будучи страной-членом НАТО, включается в общее дело "защиты Европы и демократии", в частности оказывает поддержку Украине для борьбы с Россией, тогда как болгарский народ не одобряет этого, добавила она."И мне раньше было очень обидно, я даже плакала. Выходит такая информация, и в комментариях начинают писать: "Ну вот какие вы "братушки" – вы предатели". Это, конечно, больно. И это тот эффект, который на руку вражеским структурам. Потому что как есть понятие "русофобия", так и аналогичное – "болгарофобия". Они добиваются того, чтобы мы отдалялись друг от друга, чтобы русские не любили болгар, разочаровались в нас. И мы не должны на это вестись ни в коем случае", – поделилась Зуан.В действительности с самого начала специальной военной операции России на Украине в Болгарии проходили многочисленные митинги и протестные акции против поставок вооружений Киеву и с требованием провести референдум о выходе республики из НАТО."Были требования не разрешить, чтобы ни один патрон не пошел к Зеленскому (Владимир, глава киевского неонацистского режима – ред.). И это, конечно, в СМИ не заходит. А выходили до пятидесяти городов, что для масштабов Болгарии достаточно мощная реакция. Народ борется всеми силами", – рассказала Зуан.Не попало в СМИ и то, как болгары встречали в начале сентября главу ЕК госпожу Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую оценить военный потенциал Болгарии, отметила она.По ее словам, болгары изыскивают возможность смотреть российские телеканалы, читать российские издания и паблики в социальных сетях, узнавать о событиях в России и на Украине и продолжают всячески сопротивляться втягиванию их в распри."Болгарский народ достаточно умный. Это духовная нация. Мы прекрасно понимаем, что происходит, и не хотим быть использованы в военных целях и провокациях антироссийской направленности", – резюмировала болгарка.Своим освобождением из-под вражеской оккупации Болгария дважды в своей истории должна быть благодарна нашей стране. В ходе очередной Русско-турецкой войны 1878–1879 годов Болгария получила независимость от турок. В сентябре 1944 года Болгария была освобождена Красной Армией СССР от фашисткой оккупации.
болгария, европа, мнения, россия, нато, политика, русофобия
Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение

Народ Болгарии на генетическом уровне помнит роль России в истории своей страны - мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Народ Болгарии на генетическом уровне помнит роль России в истории своей страны и не поддается на попытки ЕС и НАТО разъединить его с русскими, хотя старания оборвать наши связи и веру друг в друга усиливаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила журналист из Болгарии Ася Зуан.
Она подчеркнула, что у Болгарии и России есть духовные, культурные и исторические связи, поэтому всеобщая русофобия в республике до сих пор не проходит, как ни стараются этого добиться антироссийски настроенный коллективный Запад.
"Президент России (Владимир Путин – ред.) как-то отметил, что у России нет недружественных стран – есть недружественные элиты. Это в полной мере можно сказать про Болгарию. Потому что народ Болгарии до сих пор любит и бережет историческую память. Благодаря России мы обрели свою государственность, свободу и независимость. Это мы на генетическом уровне помним. И никто это у нас не заберет из памяти, как бы не старались. А они очень стараются", – сказала болгарская журналистка.
По словам Зуан, НАТО и ЕС не прекращают попыток разъединить народы Болгарии и России, используя для этого все возможные способы, и особенный упор делается на средства массовой информации.
"Если отметить информационную войну в последнее время, то впервые в современной истории Болгарии у нас запретили вещание российских телеканалов", – отметила Зуан.
При этом и на телевидении, и в газетах регулярно сообщается о том, как Болгария, будучи страной-членом НАТО, включается в общее дело "защиты Европы и демократии", в частности оказывает поддержку Украине для борьбы с Россией, тогда как болгарский народ не одобряет этого, добавила она.
"И мне раньше было очень обидно, я даже плакала. Выходит такая информация, и в комментариях начинают писать: "Ну вот какие вы "братушки" – вы предатели". Это, конечно, больно. И это тот эффект, который на руку вражеским структурам. Потому что как есть понятие "русофобия", так и аналогичное – "болгарофобия". Они добиваются того, чтобы мы отдалялись друг от друга, чтобы русские не любили болгар, разочаровались в нас. И мы не должны на это вестись ни в коем случае", – поделилась Зуан.
В действительности с самого начала специальной военной операции России на Украине в Болгарии проходили многочисленные митинги и протестные акции против поставок вооружений Киеву и с требованием провести референдум о выходе республики из НАТО.
"Были требования не разрешить, чтобы ни один патрон не пошел к Зеленскому (Владимир, глава киевского неонацистского режима – ред.). И это, конечно, в СМИ не заходит. А выходили до пятидесяти городов, что для масштабов Болгарии достаточно мощная реакция. Народ борется всеми силами", – рассказала Зуан.
Не попало в СМИ и то, как болгары встречали в начале сентября главу ЕК госпожу Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую оценить военный потенциал Болгарии, отметила она.
"Ее встречали криками: "Пошла лесом, нацистка!". Это была чисто органическая реакция болгарских людей. До последнего ее визит держали в секрете именно для того, чтобы избежать этой волны, потому что будет некрасивая картинка для СМИ, что болгары так встречают", – рассказала Зуан.
По ее словам, болгары изыскивают возможность смотреть российские телеканалы, читать российские издания и паблики в социальных сетях, узнавать о событиях в России и на Украине и продолжают всячески сопротивляться втягиванию их в распри.
"Болгарский народ достаточно умный. Это духовная нация. Мы прекрасно понимаем, что происходит, и не хотим быть использованы в военных целях и провокациях антироссийской направленности", – резюмировала болгарка.
Своим освобождением из-под вражеской оккупации Болгария дважды в своей истории должна быть благодарна нашей стране. В ходе очередной Русско-турецкой войны 1878–1879 годов Болгария получила независимость от турок. В сентябре 1944 года Болгария была освобождена Красной Армией СССР от фашисткой оккупации.
