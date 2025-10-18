Рейтинг@Mail.ru
6 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 18.10.2025
6 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем
6 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 18.10.2025
6 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, по пять над Калужской областью и Республикой Башкортостан. Также три аппарата уничтожены над Московской областью, по два над Белгородской и Орловской областями. Кроме того, по одному дрону нейтрализовали над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями, а также шесть сбили над Черным морем.
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), черное море
6 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем

6 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем - Минобороны

07:24 18.10.2025 (обновлено: 07:28 18.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, по пять над Калужской областью и Республикой Башкортостан. Также три аппарата уничтожены над Московской областью, по два над Белгородской и Орловской областями. Кроме того, по одному дрону нейтрализовали над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями, а также шесть сбили над Черным морем.
