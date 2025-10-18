https://crimea.ria.ru/20251018/6-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-chernym-morem-1150271184.html

6 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, по пять над Калужской областью и Республикой Башкортостан. Также три аппарата уничтожены над Московской областью, по два над Белгородской и Орловской областями. Кроме того, по одному дрону нейтрализовали над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями, а также шесть сбили над Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

