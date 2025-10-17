Рейтинг@Mail.ru
В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
https://crimea.ria.ru/20251017/v-yalte-pri-rodakh-travmirovan-mladenets--bastrykin-trebuet-doklad-1150267899.html
В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 17.10.2025
В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
В Ялте во время родов был травмирован младенец, что привело к развитию заболевания у ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал РИА Новости Крым, 17.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149891040_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d37c8e91adf9b3abff5804b2923810a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Ялте во время родов был травмирован младенец, что привело к развитию заболевания у ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дело по данному факту. Об этом сообщает СК России.Следком по Крыму и Севастополю в связи с инцидентом расследует уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей. Позже в соцсетях правоохранители нашли сообщения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые также пострадали от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов при родах. В феврале крымские следователи сообщили, что устанавливают круг лиц, пострадавших от действий врачей в родильном доме №2 крымской столицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Ялте во время родов был травмирован младенец, что привело к развитию заболевания у ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дело по данному факту. Об этом сообщает СК России.

"В соцмедиа сообщается, что в Ялтинском родильном доме во время родов был травмирован ребенок, в результате чего у него развилось заболевание", - говорится в сообщении.

Следком по Крыму и Севастополю в связи с инцидентом расследует уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей.
Позже в соцсетях правоохранители нашли сообщения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые также пострадали от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов при родах. В феврале крымские следователи сообщили, что устанавливают круг лиц, пострадавших от действий врачей в родильном доме №2 крымской столицы.
