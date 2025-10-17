https://crimea.ria.ru/20251017/prezident-sobral-sovbez-1150263929.html

Президент собрал Совбез

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.С докладом по теме выступил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Во встрече приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и другие члены Совбеза. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученыйВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаРоссии посоветовали инвестировать в людей, а не в добычу ресурсов

