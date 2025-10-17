https://crimea.ria.ru/20251017/prezident-sobral-sovbez-1150263929.html
Президент собрал Совбез
Президент собрал Совбез - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Президент собрал Совбез
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.С докладом по теме выступил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Во встрече приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и другие члены Совбеза.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков, вопросы интересные, важные", - озвучил Путин тему совещания.
С докладом по теме выступил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
Во встрече приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и другие члены Совбеза.
