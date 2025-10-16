Над Крымом отработала ПВО

Рейтинг@Mail.ru
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 23 украинских беспилотника над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом, сообщили... РИА Новости Крым, 16.10.2025
крым, министерство обороны рф, пво, новости, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Над Крымом сбиты два дрона ВСУ

23:32 16.10.2025 (обновлено: 23:36 16.10.2025)
 
ПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 23 украинских беспилотника над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Шестнадцатого октября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Курской области, по пять БПЛА – над территориями Воронежской и Брянской областей и два БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них четыре над территорией Республики Крым.
Лента новостейМолния