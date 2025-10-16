https://crimea.ria.ru/20251016/nad-krymom-otrabotalo-pvo-1150242616.html
Над Крымом отработала ПВО
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 23 украинских беспилотника над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом, сообщили... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 23 украинских беспилотника над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Шестнадцатого октября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Курской области, по пять БПЛА – над территориями Воронежской и Брянской областей и два БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них четыре над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую областиДва беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
