В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены звучали в городе 17 минут.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу на крым, атаки всу, срочные новости крыма, новости севастополя, крым, михаил развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

18:28 13.10.2025 (обновлено: 18:30 13.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Сирены звучали в городе 17 минут.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУСрочные новости КрымаНовости СевастополяКрымМихаил Развожаев
 
