https://crimea.ria.ru/20251013/reyd-v-sevastopole-otkryli-1150160200.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T18:49
2025-10-13T18:49
2025-10-13T18:49
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В понедельник в Севастополе рейд перекрывали дважды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут. В третий раз сообщение ограничили на 40 минут. В это же время в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе 17 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_87bd83f45c10534fb11e46ac53e29c9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, новости севастополя, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлена работа морского пассажирского транспорта