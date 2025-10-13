https://crimea.ria.ru/20251013/reyd-v-sevastopole-otkryli-1150160200.html

Рейд в Севастополе открыли

Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера вновь выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В понедельник в Севастополе рейд перекрывали дважды. Утром ограничение продлилось четыре часа. Во второй раз движение приостанавливали на 25 минут. В третий раз сообщение ограничили на 40 минут. В это же время в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе 17 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

