https://crimea.ria.ru/20251011/mozhem-gorditsya-nekotorye-rossiyskie-it-produkty-luchshie-v-mire--ekspert-1150114562.html
Можем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт
Можем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Можем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт
Российские продукты информационной безопасности - одни из самых продвинутых и мощных, и ценятся в разных странах, а наши мобильные банковские приложения и вовсе РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T16:37
2025-10-11T16:37
2025-10-11T17:46
крым
эксклюзивы риа новости крым
it-технологии
россия
севастополь
новости
наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150114969_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_175e756b5cd55220609e7500dd7eb1e2.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Российские продукты информационной безопасности - одни из самых продвинутых и мощных, и ценятся в разных странах, а наши мобильные банковские приложения и вовсе лучшие в мире. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал директор по международному развитию холдинга ИТ-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России, Олег Арсеньев.Мы продвинутая странаПо словам Арсеньева, за последние 10-15 лет в России произошел очень сильный рост в ряде технологических областей, что позволило обогнать многие страны в IT.Эксперт подчеркнул, что, если рассматривать банковскую систему для пользователей, то все отечественные мобильные приложения в России - одни из самых продвинутых в мире."То есть нет такого мобильного банка нигде в мире, чтобы можно было вот так просто взять и перевести деньги, заплатить. Можете попробовать в Европе открыть банковский счет – вы потратите на это неделю. Здесь зависит от страны, конечно, но в целом это там проблема. И у нас очень продвинутая в этом плане страна", – добавил Арсеньев.Безусловно, нет предела совершенству, тем не менее, по словам эксперта, один из самых известных российских государственных электронных сервисов – "Госуслуги" можно также отнести к категории лучших по сравнению с тем, что предлагается пользователям в других странах, в особенности на Западе."То же самое: я никуда не хожу, не стою в очереди. Такое на самом деле не так много где можно встретить. Аналоги есть, конечно. Но если вы вдруг начнете сравнивать, то примечательно, что здесь на первое место может выйти, например, Бразилия, которая будет значительно более продвинутая, чем США", – отметил Арсеньев.Западу не сравнитьсяПо словам эксперта, российские ИТ-продукты сегодня уже не очень правильно сравнивать с тем, что предлагает Запад. Поскольку часто, "если начать копаться, что это за западный продукт, выясняется, что он из Бразилии, Индии, Мексики, Австралии или самой России, но просто однажды вырос из стартапа и открыл офис, например, в США", сказал он."И российские продукты востребованы за рубежом, в том числе у ряда европейских стран есть интерес", – заметил Арсеньев.Однако Россия сегодня, продвигая свои ИТ-продукты за рубеж, помимо стран СНГ, наиболее близких нам культурно, фокусируется преимущественно на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и отчасти Центральной Азии. И все это "классные российские технологии, которые вполне конкурентоспособны" и с успехом заменят западные, сказал эксперт.Помимо традиционных лидеров – продуктов области инфобезопаности, на внешние рынки продвигаются ИТ-решения для телекоммуникаций и автоматизации процессов, системы хранения данных и виртуализации. Есть и ряд нишевых продуктов, таких как системы инженерного проектирования для радиотехнического оборудования, платформы для автоматизации процессов в работе с искусственным интеллектом и множество других, добавил Арсеньев.Идем дальше"У нас есть очень хорошие технологии, которые можно и нужно продвигать на внешние рынки, только надо делать это грамотно", – подчеркнул он.Именно о грамотном продвижении на фоне нынешних рисков и вызовов говорил Арсеньев в своей лекции в рамках седьмого ежегодного фестиваля информационных технологий "ITPARK FEST 2025" в Севастополе.В частности, эксперт рассказал, что в формулу успеха российского продукта за рубежом входят не только правильный выбор страны, региона и отрасли, анализ рынка, отработка гипотез и формирование четкой стратегии, но и качественная упаковка продукта и выделение специальной команды, в которой непременно должен быть страновой специалист – знаток языка, культурных особенностей и традиций того или иного государства.Ранее Арсеньев оценил перспективы отрасли IT в Крыму и Севатополе, отметив, что именно здесь, по его мнению, и должна быть создана Кремниевая долина России. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250717/v-rossii-podderzhat-eksporterov-otechestvennogo-programmnogo-obespecheniya-1148039431.html
крым
россия
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150114969_89:0:1049:720_1920x0_80_0_0_064f96ceda5160c8103b7b4f89c5456c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, it-технологии, россия, севастополь, новости, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Российские продукты информационной безопасности - одни из самых продвинутых и мощных, и ценятся в разных странах, а наши мобильные банковские приложения и вовсе лучшие в мире. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал директор по международному развитию холдинга ИТ-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России, Олег Арсеньев.
Мы продвинутая страна
По словам Арсеньева, за последние 10-15 лет в России произошел очень сильный рост в ряде технологических областей, что позволило обогнать многие страны в IT.
"Российские продукты информационной безопасности на самом деле достаточно продвинутые и мощные, как и наши продукты для телекоммуникаций, для банковской сферы", – рассказал Арсеньев на полях фестиваля "ITPARK FEST 2025" в Севастополе.
Эксперт подчеркнул, что, если рассматривать банковскую систему для пользователей, то все отечественные мобильные приложения в России - одни из самых продвинутых в мире.
"То есть нет такого мобильного банка нигде в мире, чтобы можно было вот так просто взять и перевести деньги, заплатить. Можете попробовать в Европе открыть банковский счет – вы потратите на это неделю. Здесь зависит от страны, конечно, но в целом это там проблема. И у нас очень продвинутая в этом плане страна", – добавил Арсеньев.
Безусловно, нет предела совершенству, тем не менее, по словам эксперта, один из самых известных российских государственных электронных сервисов – "Госуслуги" можно также отнести к категории лучших по сравнению с тем, что предлагается пользователям в других странах, в особенности на Западе.
"То же самое: я никуда не хожу, не стою в очереди. Такое на самом деле не так много где можно встретить. Аналоги есть, конечно. Но если вы вдруг начнете сравнивать, то примечательно, что здесь на первое место может выйти, например, Бразилия, которая будет значительно более продвинутая, чем США", – отметил Арсеньев.
Западу не сравниться
По словам эксперта, российские ИТ-продукты сегодня уже не очень правильно сравнивать с тем, что предлагает Запад. Поскольку часто, "если начать копаться, что это за западный продукт, выясняется, что он из Бразилии, Индии, Мексики, Австралии или самой России, но просто однажды вырос из стартапа и открыл офис, например, в США", сказал он.
"И российские продукты востребованы за рубежом, в том числе у ряда европейских стран есть интерес", – заметил Арсеньев.
Однако Россия сегодня, продвигая свои ИТ-продукты за рубеж, помимо стран СНГ, наиболее близких нам культурно, фокусируется преимущественно на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и отчасти Центральной Азии. И все это "классные российские технологии, которые вполне конкурентоспособны" и с успехом заменят западные, сказал эксперт.
Помимо традиционных лидеров – продуктов области инфобезопаности, на внешние рынки продвигаются ИТ-решения для телекоммуникаций и автоматизации процессов, системы хранения данных и виртуализации. Есть и ряд нишевых продуктов, таких как системы инженерного проектирования для радиотехнического оборудования, платформы для автоматизации процессов в работе с искусственным интеллектом и множество других, добавил Арсеньев.
Идем дальше
"У нас есть очень хорошие технологии, которые можно и нужно продвигать на внешние рынки, только надо делать это грамотно", – подчеркнул он.
Именно о грамотном продвижении на фоне нынешних рисков и вызовов говорил Арсеньев в своей лекции в рамках седьмого ежегодного фестиваля информационных технологий "ITPARK FEST 2025" в Севастополе.
В частности, эксперт рассказал, что в формулу успеха российского продукта за рубежом входят не только правильный выбор страны, региона и отрасли, анализ рынка, отработка гипотез и формирование четкой стратегии, но и качественная упаковка продукта и выделение специальной команды, в которой непременно должен быть страновой специалист – знаток языка, культурных особенностей и традиций того или иного государства.
Ранее Арсеньев оценил перспективы отрасли IT в Крыму и Севатополе
, отметив, что именно здесь, по его мнению, и должна быть создана Кремниевая долина России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.