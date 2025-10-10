https://crimea.ria.ru/20251010/ekstrennoe-preduprezhdenie-obyavili-po-simferopolyu-iz-za-silnogo-dozhdya-1150110564.html
Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
До конца сегодняшнего дня в Симферополе будет идти очень сильный дождь, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T17:31
2025-10-10T17:31
2025-10-10T17:36
симферополь
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324768_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5785927551a873847be283fb64064b00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. До конца сегодняшнего дня в Симферополе будет идти очень сильный дождь, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Как сообщалось, Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секундуВ Крыму также объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 октября из-за резкого ухудшения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324768_178:0:711:400_1920x0_80_0_0_7a414069b83acad50a35d8a05619b637.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
В Симферополе ожидается очень сильный дождь до конца суток
17:31 10.10.2025 (обновлено: 17:36 10.10.2025)