Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
До конца сегодняшнего дня в Симферополе будет идти очень сильный дождь, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T17:31
2025-10-10T17:36
симферополь
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. До конца сегодняшнего дня в Симферополе будет идти очень сильный дождь, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Как сообщалось, Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секундуВ Крыму также объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 октября из-за резкого ухудшения погодных условий.
симферополь
крым
Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя

В Симферополе ожидается очень сильный дождь до конца суток

17:31 10.10.2025 (обновлено: 17:36 10.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. До конца сегодняшнего дня в Симферополе будет идти очень сильный дождь, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"По данным Крымского гидрометцентра и мониторингу окружающей среды до конца суток 10 октября дожди в г. Симферополе достигнут очень сильных значений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду
В Крыму также объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 октября из-за резкого ухудшения погодных условий.
