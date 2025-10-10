https://crimea.ria.ru/20251010/silnyy-veter-i-livni-nakroyut-sevastopol-v-subbotu-1150105249.html
Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T14:37
2025-10-10T14:37
2025-10-10T14:37
севастополь
погода
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
мчс севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона.В МЧС уточнили, что при сильных осадках возможны подтопления низменных участков, подвалов и цокольных этажей. Жителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, выхода в море и прогулок во время шторма.Ранее сообщалось, что в Крыму также объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 октября из-за резкого ухудшения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_708d2e54eb7750cd9098d032f034d2af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, погода, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, мчс севастополя, новости севастополя
Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
Севастополь в субботу накроют ливни и сильный ветер