Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T14:37
2025-10-10T14:37
севастополь
погода
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
мчс севастополя
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона.В МЧС уточнили, что при сильных осадках возможны подтопления низменных участков, подвалов и цокольных этажей. Жителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, выхода в море и прогулок во время шторма.Ранее сообщалось, что в Крыму также объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 октября из-за резкого ухудшения погодных условий.
севастополь, погода, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, мчс севастополя, новости севастополя
Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу

Севастополь в субботу накроют ливни и сильный ветер

14:37 10.10.2025
 
© РИА Новости Крым
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона.

"11 октября непогода продолжит царить в Севастополе: порывы северо-западного ветра в Севастополе сохранят скорость 15–20 м/с, также в городе возможен сильный дождь", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что при сильных осадках возможны подтопления низменных участков, подвалов и цокольных этажей. Жителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, выхода в море и прогулок во время шторма.
Ранее сообщалось, что в Крыму также объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 октября из-за резкого ухудшения погодных условий.
