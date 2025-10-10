https://crimea.ria.ru/20251010/silnyy-veter-i-livni-nakroyut-sevastopol-v-subbotu-1150105249.html

Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу

Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу

Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона. РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Севастополь в субботу накроют сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду, сообщают в МЧС региона.В МЧС уточнили, что при сильных осадках возможны подтопления низменных участков, подвалов и цокольных этажей. Жителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, выхода в море и прогулок во время шторма.Ранее сообщалось, что в Крыму также объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 октября из-за резкого ухудшения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

