В Крыму объявлено еще одно экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщают в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.10.2025
Очень сильные дожди и штормовой ветер задержатся в Крыму
На Крым в конце рабочей недели обрушатся сильные ливни и штормовой ветер
13:24 09.10.2025 (обновлено: 13:32 09.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено еще одно экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщают в республиканском главке МЧС России.
Ранее ливни и ветер до 20 метров в секунду прогнозировали на 9-10 октября.
"10 и 11 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В МЧС призывают жителей и гостей Крыма отказаться от походов в горы и леса, не выходить в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.
Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов.
Спасатели рекомендуют не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, под деревьями и проводами. Водителям во время движения нужно быть предельно осторожными, не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.
