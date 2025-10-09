https://crimea.ria.ru/20251009/ochen-silnye-dozhdi-i-shtormovoy-veter-zaderzhatsya-v-krymu-1150074489.html

Очень сильные дожди и штормовой ветер задержатся в Крыму

В Крыму объявлено еще одно экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщают в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T13:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено еще одно экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщают в республиканском главке МЧС России.Ранее ливни и ветер до 20 метров в секунду прогнозировали на 9-10 октября.В МЧС призывают жителей и гостей Крыма отказаться от походов в горы и леса, не выходить в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям. Непогода может привести к авариям на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов.Спасатели рекомендуют не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, под деревьями и проводами. Водителям во время движения нужно быть предельно осторожными, не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

