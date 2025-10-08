Рейтинг@Mail.ru
Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым
Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что непогода обрушится на полуостров 9 октября и задержится на два дня.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не находиться в горах и лесах, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям. Если непогода застала на улице, стоит обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев. Важно не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, под деревьями и проводами. Водителям во время движения нужно быть предельно осторожными, не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым

Крым два дня будет штормить – объявлено экстренное предупреждение

14:54 08.10.2025 (обновлено: 17:07 08.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что непогода обрушится на полуостров 9 октября и задержится на два дня.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 и 10 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не находиться в горах и лесах, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.
Если непогода застала на улице, стоит обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев. Важно не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, под деревьями и проводами.
Водителям во время движения нужно быть предельно осторожными, не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.
