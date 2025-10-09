https://crimea.ria.ru/20251009/u-krymskogo-mosta-seychas-vyrosla-ochered-1150074099.html
У Крымского моста сейчас выросла очередь
У Крымского моста сейчас выросла очередь - РИА Новости Крым, 09.10.2025
У Крымского моста сейчас выросла очередь
У Крымского моста к обеду четверга образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о...
2025-10-09T13:10
2025-10-09T13:10
2025-10-09T13:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду четверга образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:10 09.10.2025 (обновлено: 13:32 09.10.2025)