В среду в Крым придут дожди

В среду в Крым придут дожди

В среду в Крыму ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем дождь Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +18...+20 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы температура воздуха +15...+17 градусов, днем +20...+22.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

