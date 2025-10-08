В среду в Крым придут дожди

Рейтинг@Mail.ru
В среду в Крыму ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T00:01
2025-10-08T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем дождь Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +18...+20 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы температура воздуха +15...+17 градусов, днем +20...+22.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 08.10.2025
 
© РИА Новости
Дождь
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +17…+22, в горах +12…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем дождь Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +18...+20 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы температура воздуха +15...+17 градусов, днем +20...+22.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.
Облака - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
5 октября, 20:32
Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
 
