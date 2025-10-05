https://crimea.ria.ru/20251005/v-krymu-snova-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-1149980334.html
В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
В Крыму снова объявили экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
В Крыму на период с 6 по 9 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T17:55
2025-10-05T17:55
2025-10-05T17:55
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
пожароопасный сезон в крыму
безопасность
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_0:74:1239:771_1920x0_80_0_0_d48893f8a914948015e4815661ad114d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на период с 6 по 9 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры, использовать открытый огонь в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.Как сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, со 2 октября для жителей и гостей регионы будут открыты лесные массивы и туристические маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250829/lesnye-pozhary-v-krymu--kto-vinovniki-i-kak-ikh-nakazhut-1149065001.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_57:0:1182:844_1920x0_80_0_0_77938ff5063780c09947c16cbaef8c05.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму, безопасность, крым
В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
В Крыму снова объявили экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности