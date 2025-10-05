Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
В Крыму на период с 6 по 9 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на период с 6 по 9 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры, использовать открытый огонь в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.Как сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, со 2 октября для жителей и гостей регионы будут открыты лесные массивы и туристические маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму снова объявили экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на период с 6 по 9 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России.
"6, 7, 8 и 9 октября в западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.
С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры, использовать открытый огонь в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.
Как сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, со 2 октября для жителей и гостей регионы будут открыты лесные массивы и туристические маршруты.
