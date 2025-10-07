Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/v-zaporozhskoy-oblasti-vosstanovili-energosnabzhenie-1150032928.html
В Запорожской области восстановили энергоснабжение
В Запорожской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Запорожской области восстановили энергоснабжение
Электроснабжение на территории Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T18:44
2025-10-07T19:00
запорожская область
евгений балицкий
новости
электроэнергия
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_d2bdaf780384c695497694c3d26b5ef7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Электроснабжение на территории Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.И проинформировал, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение еще в стадии восстановления – во избежание перегрузок на сетях подключение проводится поэтапно, один населенный пункт за другим.Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" работают оперативно и слаженно. Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области, подчеркнул глава региона.Несколькими часами ранее губернатор сообщал, что Запорожская область полностью обесточена после террористической атаки украинских боевиков. Глава региона отметил, что отключения затронули все без исключения населенные пункты области после налета БПЛА.Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания, обеспечение водоснабжением и работу критической инфраструктуры, по словам Балицкого, обеспечили с помощью генераторов.Также сегодня сообщалось, что десятки тысяч челочек остались без света из-за отключения электроподстанции на Херсонщине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_99ef05a47cb9332217cade7c41dcd455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, новости, электроэнергия, электросети
В Запорожской области восстановили энергоснабжение

В Запорожской области энергоснабжение полностью восстановлено – Балицкий

18:44 07.10.2025 (обновлено: 19:00 07.10.2025)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Электроснабжение на территории Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
И проинформировал, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение еще в стадии восстановления – во избежание перегрузок на сетях подключение проводится поэтапно, один населенный пункт за другим.
Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" работают оперативно и слаженно. Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области, подчеркнул глава региона.
Несколькими часами ранее губернатор сообщал, что Запорожская область полностью обесточена после террористической атаки украинских боевиков. Глава региона отметил, что отключения затронули все без исключения населенные пункты области после налета БПЛА.
Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания, обеспечение водоснабжением и работу критической инфраструктуры, по словам Балицкого, обеспечили с помощью генераторов.
Также сегодня сообщалось, что десятки тысяч челочек остались без света из-за отключения электроподстанции на Херсонщине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостиЭлектроэнергияЭлектросети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Железнодорожный вокзал Севастополя хотят перенести на Северную сторону
19:28Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной
19:10В каньоне под Севастополем спасли группу туристов с детьми
18:44В Запорожской области восстановили энергоснабжение
18:28Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь
18:10В Кремле раскрыли детали визита Путина в Таджикистан
17:47Запорожская область без света: обстановка на атомной станции
17:30Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток
17:10Меркель обвинили в затягивании мирного урегулирования на Украине
16:52"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
16:29День рождения Путина: кто и как поздравил президента России
16:16ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
16:12В Херсонской области отключилась электроподстанция
16:07ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
15:47Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
15:29"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
15:07Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
14:56Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
14:45Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
14:25Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ
Лента новостейМолния