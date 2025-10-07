https://crimea.ria.ru/20251007/v-zaporozhskoy-oblasti-vosstanovili-energosnabzhenie-1150032928.html

В Запорожской области восстановили энергоснабжение

Электроснабжение на территории Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Электроснабжение на территории Запорожской области полностью восстановлено. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.И проинформировал, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение еще в стадии восстановления – во избежание перегрузок на сетях подключение проводится поэтапно, один населенный пункт за другим.Специалисты ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" работают оперативно и слаженно. Временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области, подчеркнул глава региона.Несколькими часами ранее губернатор сообщал, что Запорожская область полностью обесточена после террористической атаки украинских боевиков. Глава региона отметил, что отключения затронули все без исключения населенные пункты области после налета БПЛА.Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания, обеспечение водоснабжением и работу критической инфраструктуры, по словам Балицкого, обеспечили с помощью генераторов.Также сегодня сообщалось, что десятки тысяч челочек остались без света из-за отключения электроподстанции на Херсонщине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

