В Херсонской области отключилась электроподстанция - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Херсонской области отключилась электроподстанция
В Херсонской области отключилась электроподстанция - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Херсонской области отключилась электроподстанция
Десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T16:12
2025-10-07T16:34
херсонская область
владимир сальдо
новости
электроэнергия
лэп
электросети
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков
херсонская область
херсонская область, владимир сальдо, новости, электроэнергия, лэп, электросети, отключение электроэнергии
В Херсонской области отключилась электроподстанция

Десятки тысяч челочек остались без света из-за отключения электроподстанции на Херсонщине

16:12 07.10.2025 (обновлено: 16:34 07.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

"Из-за аварийного отключения одной из электроподстанций без света остались более 38 тысяч человек в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах", – проинформировал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков
