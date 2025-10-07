https://crimea.ria.ru/20251007/v-khersonskoy-oblasti-otklyuchilas-elektropodstantsiya-1150027204.html
В Херсонской области отключилась электроподстанция
Десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиковСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергиюВ Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергиюДрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
