В Херсонской области отключилась электроподстанция

В Херсонской области отключилась электроподстанция

Десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

2025-10-07T16:12

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49741/24/497412422_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_ceeea7e4f6a7b58a7b38a5b29710fe4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков

