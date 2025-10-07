https://crimea.ria.ru/20251007/zaporozhskaya-oblast-chastichno-obestochena-1150025929.html

Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ

Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ

В Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков, сообщает... РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T15:07

2025-10-07T15:07

2025-10-07T15:37

запорожская область

евгений балицкий

лэп

электросети

электроэнергия

новости

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_356cad63010866c84a2281886b89b5a8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков, сообщает губернатор Евгений Балицкий.Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, проинформировал глава региона.Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.И сообщил, что по прогнозам энергетиков электроснабжение должно быть восстановлено к вечеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭСГросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭСУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, лэп, электросети, электроэнергия, новости, отключение электроэнергии