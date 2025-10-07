Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
В Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков, сообщает... РИА Новости Крым, 07.10.2025
запорожская область
евгений балицкий
лэп
электросети
электроэнергия
новости
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков, сообщает губернатор Евгений Балицкий.Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, проинформировал глава региона.Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.И сообщил, что по прогнозам энергетиков электроснабжение должно быть восстановлено к вечеру.
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, лэп, электросети, электроэнергия, новости, отключение электроэнергии
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ

Запорожская область полностью обесточена после террористической атаки ВСУ

15:07 07.10.2025 (обновлено: 15:37 07.10.2025)
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков, сообщает губернатор Евгений Балицкий.

"Отключения затронули все населенные пункты области. Причиной отключения стала террористическая атака БПЛА противника", – говорится в публикации.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, проинформировал глава региона.
Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.
И сообщил, что по прогнозам энергетиков электроснабжение должно быть восстановлено к вечеру.
Запорожская областьЕвгений БалицкийЛЭПЭлектросетиЭлектроэнергияНовостиОтключение электроэнергии
 
