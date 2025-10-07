https://crimea.ria.ru/20251007/zaporozhskaya-oblast-chastichno-obestochena-1150025929.html
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
В Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков
2025-10-07T15:07
2025-10-07T15:07
2025-10-07T15:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков, сообщает губернатор Евгений Балицкий.Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, проинформировал глава региона.Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.И сообщил, что по прогнозам энергетиков электроснабжение должно быть восстановлено к вечеру.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_33cd7a3ed2b6a0fa0eb29eadd4ec8cc5.jpg.webp
Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
Запорожская область полностью обесточена после террористической атаки ВСУ
15:07 07.10.2025 (обновлено: 15:37 07.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков, сообщает губернатор Евгений Балицкий.
"Отключения затронули все населенные пункты области. Причиной отключения стала террористическая атака БПЛА противника", – говорится в публикации.
Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, проинформировал глава региона.
Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор.
И сообщил, что по прогнозам энергетиков электроснабжение должно быть восстановлено к вечеру.
