Порывистый ветер и до +23: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Порывистый ветер и до +23: погода в Крыму во вторник
Порывистый ветер и до +23: погода в Крыму во вторник
Порывистый ветер и до +23: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +12 до +15 градусов, днем от +20 до +23.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Порывистый ветер и до +23: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +23 градусов и порывистый ветер

00:01 07.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23, в горах +12…+17 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +12 до +15 градусов, днем от +20 до +23.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
