Порывистый ветер и до +23: погода в Крыму во вторник
Порывистый ветер и до +23: погода в Крыму во вторник
2025-10-07T00:01
2025-10-07T00:01
2025-10-07T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +12 до +15 градусов, днем от +20 до +23.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
