Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
2025-10-07T07:08
2025-10-07T07:10
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт в 5:06. Ограничения действовали два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе открыли рейд

07:08 07.10.2025 (обновлено: 07:10 07.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд в городе был закрыт в 5:06. Ограничения действовали два часа.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
