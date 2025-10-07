https://crimea.ria.ru/20251007/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-raboty-1150012372.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T07:08
2025-10-07T07:08
2025-10-07T07:10
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141642780_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a5cdf40cb9e6b64d5a12f714ba895b94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт в 5:06. Ограничения действовали два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141642780_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_179b30f185676fe33e8276da5a0e7e35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе открыли рейд
07:08 07.10.2025 (обновлено: 07:10 07.10.2025)