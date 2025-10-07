https://crimea.ria.ru/20251007/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-raboty-1150012372.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T07:08

2025-10-07T07:08

2025-10-07T07:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт в 5:06. Ограничения действовали два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

