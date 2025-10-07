https://crimea.ria.ru/20251007/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1150011641.html

В Севастополе остановили морской транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

