В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 07.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251007/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1150011641.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе утром во вторник остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T06:06
2025-10-07T06:10
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_347a8cf3ad7bace6eaf0b28a8f13eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, новости севастополя, департамент транспорта севастополя
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

06:06 07.10.2025 (обновлено: 06:10 07.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортНовости СевастополяДепартамент транспорта Севастополя
 
