https://crimea.ria.ru/20251007/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1150011641.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе утром во вторник остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T06:06
2025-10-07T06:06
2025-10-07T06:10
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_347a8cf3ad7bace6eaf0b28a8f13eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ad181b610890ec28850147f5a773a25.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, новости севастополя, департамент транспорта севастополя
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
06:06 07.10.2025 (обновлено: 06:10 07.10.2025)