Рейтинг@Mail.ru
До +22: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/do-22-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1149961258.html
До +22: погода в Крыму в понедельник
До +22: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 06.10.2025
До +22: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет носить антициклональный характер. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T00:01
2025-10-06T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149817147_0:0:1109:624_1920x0_80_0_0_2a3ccefc680ea8138af1a4df2184a85f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет носить антициклональный характер. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха +12...+14 градусов, днем +19...+21.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251005/dve-nochi-podryad-mozhno-budet-nablyudat-odnu-iz-samykh-krasivykh-lun-goda-1149980047.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149817147_0:0:833:624_1920x0_80_0_0_b73df48f4b082fd8d8d34de0cb6ff878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +22: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +22 градусов и без осадков

00:01 06.10.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНОсень в горах
Осень в горах
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет носить антициклональный характер. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, на побережье до +15, днем +17…+22 градуса, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха +12...+14 градусов, днем +19...+21.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Осеннее суперлуние
Вчера, 18:10
Две ночи подряд можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01До +22: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
22:15Ответ Трампа Путину и массированный удар по Украине: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
21:43Как сократить перерасход топлива в автомобиле
21:31Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
21:05300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области
20:3911 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
20:32Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
20:14Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем
19:45Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
19:10Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели
18:31Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию
18:10Две ночи подряд можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года
17:55В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
17:30В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки
17:16Около тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте
16:40В Севастополе остановили катера и паромы
16:27В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения
16:07Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах
Лента новостейМолния