До +22: погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет носить антициклональный характер. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха +12...+14 градусов, днем +19...+21.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем). В западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность – объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
